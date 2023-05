"Rama urdhëroi burgosjen", mjeku: Edvin Priftin e arrestuan pas sherrit me Drejtorin

Mjeku Petrit Vargu ka shkruar ne faqen e tij ne lidhje me hetimin dhe arrestimin e mjekut Edvin Prifti.

Vargu ngre dyshime per nje perplasje te Priftit me drejtorin e QSUT, ndersa deklaraten qe beri kryeministri para vendimit te gjykates, e sheh si nje urdher qe Rama u dha gjyqtareve per ta burgosur kardio-kirurgun.

Postimi i Petrit Vargut:

“Pa hyre ne kopetencat e gjykates dua te theksoj qe Edvini nuk ishte shef departamenti i zgjedhur nga mjeket. Por shef sherbimi, i emeruar nga komisioni juaj thellesisht politik Z.Kryeminister.

Ne te bente pjese nje kontabiliste, nje inxhinier mekanik ose klarinetist sic i thojne mjeket dhe disa persona te tjere te emeruar nga ju. Biles thojne qe ministrja juaj e ka firmosur dy here emerimin, mbas polemikave te shumta qe pati.

Persa i perket sinjalizimit qe ka bere drejtori iu kujtoj qe drejtori nuk eshte aty per te sinjalizuar mbrapa krahve, por per te deklaruar shkeljen dhe te marre masat e nevojshme.Ne spital flitet per nje polemike midis drejtorit dhe doktorrit qe ju zute ne goje sot Z.Kryeminister.

Keshtuqe nese eshte e vertet gjeja duhet te thuhet e tera dhe jo vetem ajo qe i intereson pushtetit. Edhe deklarata juaj dy ore para se te merrej vendimi nga gjykatesja ,nuk me duket shume korrekte Z.Kryeminister. Do ndjek me shume vemendje se si qendron e verteta, ndoshta Edvini ka gabimet e tij nuk e perjashtoj.Por per nje gje jam i sigurt.

Sot ne burg ka hyre nje nder 3 kardiokirurget me te medhenj te ballkanit.Kush me njeh e di se sa genjej une. P.S.Askush mos ta lexoj kete status si mbrojtjen e ndonje individi, por thjesht si nje diskreditim i shendetsise shqiptare.Qe nga Tirja deri ne nivelet me te larta”, shkruan mjeku.