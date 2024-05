Maqedonia e Veriut “braktiset”, ende nuk janë furnizuar me dozën e parë të vaksinës anti-Covid

Maqedonia e Veriut ende nuk është furnizuar me vaksinën anti- covid. Kryeministri maqedonas Zoran Zaev në mediat u shpreh se tre vende fqinje do të ndihmonin Maqedoninë me vaksinat, por deri tani asnjë shenjë.

Kujtojmë se ka qenë Greqia, Bullgaria dhe Serbia që kanë shprehur se do i vijnë në ndihmë shtetit maqedonas.

Zaev deklaron se kjo tregon shenjë miqësie, edhe pse ende nuk po shihet asnjë reagim.Ndërkohë, pretendohet se kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula Von Der Lajen ka thënë se liderët evropian kanë sjell vendim se kur të blihet vaksina për vendet anëtare të BE-së, njëkohësisht të bëhet edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor

Ishte planifikuar që ditën e sotme duhet të arrinin vaksinat nga Serbia, por një natë më parë u bë lajmërimi se për shkak të problemeve teknike, vaksinat nuk do të vijnë.