Zbardhen detaje, e mitura në Velipojë u vra aksidentalisht nga vëllai i saj?!
Lajmifundit / 11 Shkurt 2021, 14:04
Aktualitet
Zbardhen detaje të tjera nga ngjarja tragjike e ndodhur të mërkurën në Velipojë, ku një 12-vjeçare humbi jetën.
E mitura është qëlluar aksidentalisht me armë gjahu nga vëllai i saj, po ashtu i mitur.
12-vjeçarja ndërroi jetë në spitalin e Shkodrës, kurse këtë të enjte policia arrestoi xhaxhanë e saj. 30-vjeçari u vu në pranga sepse arma e kishte pa leje./vizion plus
