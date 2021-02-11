LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbardhen detaje, e mitura në Velipojë u vra aksidentalisht nga vëllai i saj?!

Lajmifundit / 11 Shkurt 2021, 14:04
Aktualitet
Zbardhen detaje, e mitura në Velipojë u vra aksidentalisht nga

Zbardhen detaje të tjera nga ngjarja tragjike e ndodhur të mërkurën në Velipojë, ku një 12-vjeçare humbi jetën.

E mitura është qëlluar aksidentalisht me armë gjahu nga vëllai i saj, po ashtu i mitur.

12-vjeçarja ndërroi jetë në spitalin e Shkodrës, kurse këtë të enjte policia arrestoi xhaxhanë e saj. 30-vjeçari u vu në pranga sepse arma e kishte pa leje./vizion plus

Arrestohet për armëmbajtje pa leje xhaxhai i 12-vjeçares që u vra dje në Shkodër

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion