I publikuan letrën për të atin, Meghan Markle fiton gjyqin ndaj tabloidit britanik
Lajmifundit / 11 Shkurt 2021, 21:09
Showbiz
Meghan, Dukesha e Suseksit, ka fituar gjyqin ndaj një tabloidi britanik, që kishte publikuar letrën që i kishte shkruar ajo babait të saj, Thomas Markle.
Bëhet fjalë për letrën që ajo i kishte dërguar të atit në vitin 2018 dhe që u publikua në “Mail on Sunday”.
Sipas gjyqtarit, “publikimi ishte i tepërt dhe i paligjshëm”, duke qenë se ishte një letër private.
Meghan mirëpriti vendimin, duke u shprehur në një komunikatë se “pas dy vitesh, i jam mirënjohëse gjykatës që bëri me faj “The Mail on Sunday”.