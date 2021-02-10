Grabitësit plagosin 40-vjecarin në Fier, tentuan të hyjnë në banesë por i pikasi pronari
Fier - Një 40 vjecar mbeti i plagosur pasi u qellua me arme nga personat qe tentuan grabitjen e nje banese në Roskovec, mbrëmjen e sotme.
Sipas informacioneve zyrtare nga policia e Fier, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:20, ku persona të paidentifikuar kanë shkuar për të vjedhur në banesën e shtetasit Arben Çepele, rreth 65 vjeç, por janë pikasur nga pronari dhe kushëriri i tij.
Autorët kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të dy kushërinjve dhe për pasojë ka mbetur i plagosur kushëriri i pronarit të shtëpisë, me të njëjtin emër Arben Çepele, rreth 40 vjeç, i cili ndodhet në spitalin e Fierit nën kujdesin e mjekëve.
Nga ana e Policisë janë ngritur pika kontrolli dhe vijon krehja e zonës për të bërë të mundur kapjen e autorëve.
Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe vijon punën për fiksimin e çdo prove materiale që do shërbejë për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve.