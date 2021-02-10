LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Grabitësit plagosin 40-vjecarin në Fier, tentuan të hyjnë në banesë por i pikasi pronari

Lajmifundit / 10 Shkurt 2021, 21:43
Aktualitet
Grabitësit plagosin 40-vjecarin në Fier, tentuan të hyjnë

Fier - Një 40 vjecar mbeti i plagosur pasi u qellua me arme nga personat qe tentuan grabitjen e nje banese në Roskovec, mbrëmjen e sotme.

Sipas informacioneve zyrtare nga policia e Fier, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:20, ku persona të paidentifikuar kanë shkuar për të vjedhur në banesën e shtetasit Arben Çepele, rreth 65 vjeç, por janë pikasur nga pronari dhe kushëriri i tij.

Autorët kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të dy kushërinjve dhe për pasojë ka mbetur i plagosur kushëriri i pronarit të shtëpisë, me të njëjtin emër Arben Çepele, rreth 40 vjeç, i cili ndodhet në spitalin e Fierit nën kujdesin e mjekëve.

Nga ana e Policisë janë ngritur pika kontrolli dhe vijon krehja e zonës për të bërë të mundur kapjen e autorëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe vijon punën për fiksimin e çdo prove materiale që do shërbejë për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion