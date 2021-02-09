LEXO PA REKLAMA!

Prej 3 ditësh ishte e infektuar me COVID-19, ndërron jetë 9-vjeçarja në SHBA

Lajmifundit / 9 Shkurt 2021, 09:50
Bota
Prej 3 ditësh ishte e infektuar me COVID-19, ndërron jetë

Një lajm i trishtë ka ardhur në orët e para të mëngjesit për një vajzë 9-vjeçare. Makenzie Gongora nga San Antonio, Texas ndërroi jetë papritur pasi u fut në shtrat nga nëna e saj, Kristle Gongora.

Në intervistat me TODAY, anëtarët nga të dy anët e familjes së saj thonë se ajo vdiq tre ditë pasi doli pozitive për COVID-19.

Motra e babait të Makenzie, Erica Gongora, tha për TODAY se Makenzie u ankua se kishte një dhimbje koke dhe dhimbje barku me të vërtetë të keqe kur ishte në shkollë. Gjithashtu kishte edhe e the.

Sipas tezes së Makenzie, Victoria Southworth, 37 vjeç, nëna e Makenzie e çoi atë në Qendrën Mjekësore të Ushtrisë Brooke për të bërë një test COVID dhe një test për grip. Ky i fundit doli negativ ndërsa, Covid pozitiv.

“Kenzie nuk kishte ndonjë problem me frymëmarrjen,” tha Southworth. “Nuk kishte asgjë madhore. Të gjitha simptomat ishin të lehta.”

