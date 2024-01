Pasi e ironizoi për gatimin Basha i kundërpërgjigjet Ramës: Ke harruar të mbash premtimet e 8 viteve, pyeti njëherë shqiptarët

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka komentuar konferencën e Kryeministrit Edi Rama i cili tregoi sot planet për reformimin e shëndetësisë.

"Basha në një deklaratë për mediat u shpreh se Rama vetëm mashtron, pasi sipas tij ka pasur 8 vite kohë qëtë mbante premtimet e tij por nuk e ka bërë një gjë të tillë.“Ka tetë vite në krye të qeverisë, ka patur 8 vite kohë premtimin për shëndetësinë falas. Le t’i drejtohemi çdo shqiptari? Ku është shëndetësia falas? Pse paguajnë akoma? Taksat u janë marrë, faturat janë rritur."-deklaroi zoti Basha

"Shqipëria sot ka një sistem shëndetësor në kolaps, me numrin më të ulët të testimeve, me numrin më të ulët të mjekëve për banor, kanë vetëm Tiren. Në fund të 8 viteve del dhe rri tre orë në ekran e tregon se çfarë do të bëjë. Pse e bën sot nuk ka pasur kohë më parë, del për t’iu kundër vënë planin tonë.Vetëm një gjë ka bërë ua ka marrë paratë shqiptarëve dhe ua ka dhënë miqve të tyre."

Më tej u tha se Rama tashmë është e shkuara dhe se pas 25 Prillit shqiptarët do të kenë një qeveri që do të punojë për ta.