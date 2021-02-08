Ulen rastet e reja më Covid-19 në Itali në 24 orët e fundit, por rritet numri jetëve të humbura
ITALI
Italia ka regjistruar rritje të numrit të viktimave në 24 orët e fundit Sot në shtetin fqinj janë regjistruar 307 viktima, ndërkohë që një ditë më parë ishin 207.
Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë konfirmuar 7970 raste pozitive me koronavirus përkundër 11 641 rasteve të një dite më parë.
Numri i njerëzve të shtruar në terapi intensive është në rritje, aktualisht janë 2143 pacientë, 36 më shumë se një ditë më parë. Pranimet ditore ishin 139, ndërkohë që është rritur edhe numri i pacientëve me simptoma në 19 527, ose 261 më shumë se dje.
Viktimat zyrtare të Covid-19 në Itali kanë arritur në 91 580, ndërsa rastet totale janë 2 644707. Të shëruarit janë 2 133 523, ndërsa në izolim shtëpiak janë 397934 persona.