Ishin pjesë e protestave për Navalny, dëbohen sot nga Moska 3 diplomatë
Lajmifundit / 8 Shkurt 2021, 10:13
Bota
Rusia do të përzërë sot nga vendi tre diplomatë të huaj që i përkasin Suedisë, Gjermanisë dhe Polonisë, me akuzën se kanë qenë organizatorë të protestave popullore kundër arrestimit të Aleksei Navalnit.
Shefi për Politiken e Jashtme në BE, Josep Borrell që vizitoi vendin të premten dhe u takua edhe me ministrin e Jashtëm rus, Sergei Lavrov i dënoi këto veprime duke këmbëngulur se asnjë diplomati të vendeve anëtare nuk i lejohet një veprim i tillë.