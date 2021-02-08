LEXO PA REKLAMA!

Ishin pjesë e protestave për Navalny, dëbohen sot nga Moska 3 diplomatë

Lajmifundit / 8 Shkurt 2021, 10:13
Bota
Ishin pjesë e protestave për Navalny, dëbohen sot nga Moska 3

Rusia do të përzërë sot nga vendi tre diplomatë të huaj që i përkasin Suedisë, Gjermanisë dhe Polonisë, me akuzën se kanë qenë organizatorë të protestave popullore kundër arrestimit të Aleksei Navalnit.

Shefi për Politiken e Jashtme në BE, Josep Borrell që vizitoi vendin të premten dhe u takua edhe me ministrin e Jashtëm rus, Sergei Lavrov i dënoi këto veprime duke këmbëngulur se asnjë diplomati të vendeve anëtare nuk i lejohet një veprim i tillë.

