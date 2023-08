"Zogu i Tiranës" preket nga COVID, karantinohet në shtëpinë luksoze në Tiranë

Moderatori i komentuar në rrjetet sociale, Hermes Nikaj, i njohur si “Zogu i Tiranës”, ka vuajtur prej muajsh dënimin me arrest shtëpie. Mirëpo, duket se kjo nuk është e gjitha.

Burime për “Xing” bëjnë me dije se Hermesi është infektuar me koronavirus. Ai është izoluar në apartamentin e tij në një zonë luksoze të Tiranës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nikaj u arrestua në fund të nëntorit të vitit të shkuar me akuzën e “shfrytëzimit të prostitucionit” pasi policia pretendoi se merrej me gjetjen e vajzave me qëllim shfrytëzimin e tyre për prostitucion kundrejt pagesave.

Ndërsa në muajin dhjetor ai u paraqit në ambientet e Gjykatës në dhomën penale për t’u degjuar si i pandehur lidhur me akuzat.