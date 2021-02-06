Varianti britanik i Covid ngre alarmin në Sllovaki
Varianti i ri koronavirusit, që u zbulua në dhjetor në Britaninë e Madhe, sot është varianti më i përhapur në Sllovaki.
Lajmin e pohoi vetë kryeministri Igor Matovic i cili rrëfeu se në vendin e tij, 71 për qind e rasteve të regjistruara me këtë sëmundje, rezultojnë të prekur me variantin britanik. Ky lloj variant konsiderohet shumë më infektues sesa ai fillestar i Sars Cov 2. Matovic sqaroi se qeveria e tij i ka parë të gjithë kampionët pozitive që janë kryer me metodën PCR.
Rezultatet ishin vërtet shqetësuese. “Deri më tani, nga 1,360 testet e kryera me PCR, 71 për qind kanë dalë se janë varianti B.1.17 “, ka shkruar shefi I ekzekutivit në Facebook. Sllovakia me 5.5 milionë banorë po përballet me probleme të mëdha në përpjekjet e saj për të ulur nivelin e infeksioneve ditore, të cilat vazhdojnë të rriten pavarësisht masave të izolimit në fuqi. Varianti britanik besohet se është 70 për qind më ngjitës sesa varianti fillestar dhe sipas shkencëtare, mund të jetë 30 për qind më vdekjeprurës./Lajmifundit.al