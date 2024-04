Rama në fshatin ku s’ka asnjëherë drita, i kthehet i habitur Tërmet Peçit: Pse s’ka energji këtu?

Kryeministri Edi Rama ishte sot në fshatin Rexhinë të Tepelenës, në bujtinën e një banori, ku është habitur pas ankesave të sipërmarrësit se në këtë zonë ka mungesë të energjisë elektrike.

Rama është ulur në tryezë bashkë me kryetarin e Bashkisë Tërmet Peçi dhe ministrin Bledi Çuçi, sipërmarrësi i është ankuar për energjinë elektrike në fshat, e cila sipas tij ka munguar gjithnjë dhe ka qenë një problem për qytetarët.

I habitur Rama iu drejtua kreut të Bashksië dhe më pas i premtoi Z.Jaho se do të bëjë çmos të sjellë energjinë elektrike, pasi aty funksionojnë vetëm me panele diellore dhe gjeneratorë.

Pjesë nga biseda:

Rama: Po pse s’ka energji këtu?

Peçi: Po s’ka, se s’ka lidhje ndaj...

Rama: S’ka pasur asnjëherë apo...?

Peçi: Jo.

Rama: As në kohën eee...?

Z.Jaho: Jo jo, vetëm me gjeneratorë dhe panele.

Rama: Do bëjmë çmos...

Z.Jaho: Themi që do ecim përpara.

Rama: Këtu është një mrekulli dhe këtë mrekulli do e kthejmë në burim paraje për njerëzit. Do ta bëjmë dhe këtë punën e dritave, do ta gjejmë patjetër.

Z.Jaho: Me panele e kemi tani. Dimri është i vështirë këtu. Se vete bora 2 metra, dhe sot e fat se qe diell dhe kishte energji se ndryshe do ishim me gjeneratorë, dhe kosto rritet