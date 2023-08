Kryemadhi tregon: Ja çfarë e bashkon LSI-në me të rinjtë e Vlorës

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi mbajti një takim me të rinjtë në qytetin e Vlorës .

Gjatë fjalës së saj ajo pohoj se LSI-në me të rinjtë e Vlorës nuk i bashkon flamuri politik por sfidat për të ardhmen e këtij vendi, e ndërsa nuk i kurseu as kritikat për qeverinë 'Rama'.

“Unë në fakt e thashë që e ndjej veten shumë të privilegjuar dhe në shumicën e kohës ne Vlorën e kemi parë si një kështjellë maskiliste, të uzurpuar dhe nuk e kemi parë asnjëherë që ajo Vlora e ashpër ka brenda një inteligjencë të jashtëzakonshme dhe ka dhe bukurinë shpirtërore. Ato shkrepat që janë ne mes të detit janë elementë të cilët krijojnë një atmosferë ku ndërthuret e bukura me të fortën por përveç kësaj ndërthuret dhe motivimi për të ndryshuar. Janë gjëra të cilat ne na kanë vendosur të gjithëve bashkë. Jo vetëm ne këtu që jemi por dhe gjithë këta të rinj që janë sot të cilët nuk na bashkon flamuri politik më shumë sesa na bashkojnë sfidat për të ardhmen e të rinjve shqiptarë, të rinj të Vlorës.

Unë jam e bindur që jo vetëm në Vlorë por në të gjithë Shqipërinë shqiptarët janë më të varfër se ç’kanë qenë 4 vite më parë, paguajnë më shumë taksa se ç’paguanin 4 vite më parë, mbyllen më shumë biznese se ç’kanë qenë 4 vite më parë. Ndërkohë qe edhe mundësia e punësimit për të rinjtë dhe për të rejat çdo ditë dhe më shumë tkurret kur ndërkohë secili prej atyre që ka arritur diçka me forcën e vetë kërkon të largohet nga Shqipëria sepse hapësirat janë të pamundura. Sot në Vlorë jam e bindur që është shumë e vështirtë për të gjetur mjekë dhe infermierë sepse të gjithë po ikin drejt Gjermanisë.

Ndërkohë që dëgjojmë vetëm batuta dhe barcaleta kur nuk ka një rogram, nuk ka një vizion, nuk ka një ide, nuk konkurrojnë dot me programin, nuk konkurrojnë dot me ide. Dhe ajo që është një nga pikat tona më të forta ne si LSI jo vetëm që mbajmë fjalën por iu qëndrojmë premtimeve tona. Unë do doja t’ja jepja fjalën zyshës e cila ka pranuar të jetë në listën e LSI për të marrë përsipër përgjegjësi. Është një sfidë shumë e madhe për një vajzë, për një grua dhe për një intelektuale. Unë kam një lloj energjie pozitive sepse për gratë sot është shumë e vështirë të përfshihesh në politikë. Gresi si ekonomiste do t’i japi një vizion ndryshe asaj që ne kemi diskutuar. Kemi diskutuar dhe disa plane të zhvillimit ekonomik dhe për Vlorën dhe turizmin. Jam e bindur që me të gjithë të rinjtë dhe të rejat e LSI por dhe të gjithë ata studentë, pedagogë dhe profesionistë të rinj do të krijojmë një Vlorë tjetër që do të jetë shtëpia e vlonjateve.”, tha Kryemadhi./Lajmifundit.al