Sekuestrohen 60 milionë euro pasuri, Yuri Kim: SPAK dënoi kriminelët

Lajmifundit / 5 Shkurt 2021, 19:28
Aktualitet
Sekuestrohen 60 milionë euro pasuri, Yuri Kim: SPAK dënoi

Ambasadorja amerikane ne Tirane reagoi pas konfiskimit të 60 milionë eurove pasuri të grupit që tjetërsoi pronat në bregdetin e Shëngjinit.

Ambasadorja Kim shkruan se SPAK dënoi 11 kriminelë, përfshirë zyrtarë publikë, për vjedhje të pronës publike me vlerë 60 milion € dhe ky është një shembull tjetër i bashkëpunimit të fortë midis SHBA-Shqipërisë.

“Shpresojmë që SPAK do të vazhdojë të prodhojë rezultate. E rëndësishme për t’i dhënë fund mosndëshkimit për korrupsion dhe krim të organizuar”, shkruan më tej Kim.

Postimi i plotë:

“Një goditje tjetër e madhe kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar: SPAK dënoi 11 kriminelë, përfshirë zyrtarë publikë, për vjedhje të pronës publike me vlerë 60 milion €. Kjo është pjesë e Dosjes famëkeqe 339.

Ky është gjithashtu një shembull tjetër i bashkëpunimit të fortë midis SHBA-ve dhe Shqipërisë në zbatimin e ligjit.

Shpresojmë që SPAK të vazhdojë të prodhojë rezultate. E rëndësishme për t’i dhënë fund mosndëshkimit për korrupsion dhe krim të organizuar!”.

