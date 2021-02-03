Skandali me 33-vjeçarin, Saimir Sula/ Mjekësia Ligjore: Nuk e përcaktojmë dot shkakun e vdekjes, pasi mungon zemra
Spitali i Barcelonës e ka regjistruar vdekjen e shqiptarit, Saimir Sula, si natyrale dhe mjekët shqiptarë e kanë konstatuar mungesën e zemrës këtu.
Në dosje zbulohet se mjekësia ligjore ka deklaruar se nuk mund të arrijë një konkluzion për shkakun e vdekjeve pasi mungon zemra.
Në ekzamimin mjeko-ligjor thuhet se në trupin e shtetasit Saimir Sula ne këqyrjen e jashme përvec nuk u vunë re dëmtime të shkaktuara nga dhuna.
"Në mungese të ekzaminimit të zemrës, i cili është një organ jetik dhe i rëndësishëm nuk mund të përcaktojmë shkakun e vdekjes së viktimës me saktësi shkencore", thuhet në dosje.