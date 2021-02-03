Shfaqet ‘vullkani i akullt’, fenomeni i pazakontë që po habit botën
Në Kazakistan është formuar një “vullkan i akullt”. Në këtë rajon gjatë verës gjithçka mbulohet nga gjelbërimi, ndërsa me ardhjen e dimrit shfaqet një fenomen natyror.
Sipas televizionit Zvezda, efekti i shpërthimit ndodh për shkak të ujit artezian nën tokë, kur temperaturat arrijnë nën zero. Lartësia e një “statuje” e tillë natyrore mund të arrijë deri në 14 metra.
Pavarësisht këtij fenomeni natyror që ndodh jo larg kryeqytetit të Kazakistanit, më konkretisht katër orë larg me makinë – atje ka gjithmonë shumë njerëz.
“5 mijë kilometra vajtje e ardhje, e atje qëndrova vetëm 20 minuta. Por ia ka vlejtur. Në pyetje është një bukuri jashtëtokësore”, ka shkruar një përdoruese e Instagramit./tch