LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shkatërrohet banda e drogës, policia italiane sekuestron 5 milionë euro

Lajmifundit / 2 Shkurt 2021, 13:30
Bota
Shkatërrohet banda e drogës, policia italiane sekuestron 5

Importonin nga Amerika e Jugut në Holandë, policia italiane shkatërron bandën e drogës

Policia italiane është angazhuar në orët e para të mëngjesit në një megaoperacion, me synim shkatërrimin e grupeve kriminale të specializuara në trafikun e drogës.

Sipas mediave italiane droga trafikohej nga Amerika e Jugut dhe magazinohej në Amsterdam, prej nga ku më pas shpërndahej në Itali e më gjerë.

Policia ka sekuestruar 4 milionë euro si dhe 1 milionë euro pasuri të patundshme, e konvertuar në bizhuteri të çmuara dhe para cash. Policia italiane e ka shtrirë operacionin në të gjithë vendin dhe deri më tani, e në to janë përfshirë stacione policore në Lecce, Romë dhe Rovigo, të koordinuara nga Drejtoria Qendrore Kundër Krimit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion