Shkatërrohet banda e drogës, policia italiane sekuestron 5 milionë euro
Importonin nga Amerika e Jugut në Holandë, policia italiane shkatërron bandën e drogës
Policia italiane është angazhuar në orët e para të mëngjesit në një megaoperacion, me synim shkatërrimin e grupeve kriminale të specializuara në trafikun e drogës.
Sipas mediave italiane droga trafikohej nga Amerika e Jugut dhe magazinohej në Amsterdam, prej nga ku më pas shpërndahej në Itali e më gjerë.
Policia ka sekuestruar 4 milionë euro si dhe 1 milionë euro pasuri të patundshme, e konvertuar në bizhuteri të çmuara dhe para cash. Policia italiane e ka shtrirë operacionin në të gjithë vendin dhe deri më tani, e në to janë përfshirë stacione policore në Lecce, Romë dhe Rovigo, të koordinuara nga Drejtoria Qendrore Kundër Krimit.