Humbi babain nga Covid-19, Çiljeta përlot me fjalët: Të bëra gjysh, vetëm kur të përmendja...

Këngëtarja e njohur Cceljeta Xhilaga humbi babain mesditën e sotme, ndërsa ka reaguar sëfundmi përmes një postimi në Instagram.

Këngëtarja shkruan se të paktën ia ka realizuar atij ëndrrën duke e bërë gjysh ndërkohë që risjell kujtime të fëmijërisë me të.

“Me mbeshtete ne cdo gje hap timin ne jete, te drejte apo te gabuar, per mua ke qene babai ideal dhe jam krenare qe kam mbartur nga ty virtytet me te mira: dashamiresine dhe zemren e bardhe.

Te pakten endrren time me te madhe e realizova, te bera gjysh o zemra ime ti, qe vetem kur te permendja Fernandon reagoje.

Inshallah ALLAHU ta ka ruajtur nje vend te mire ne Xhenet afer Profetit tone MUHAMED☝?Te dua pergjithmone babush!”, shkruan Cciljeta në Insagram

O zemra ime ti, qe dhe nje liber te shkruaj per ty nuk mbarojne fjalet cfare njeriu ke qene ti dhe cfare babai shembullor…

Kurre s’me ka munguar asgje qe femije, vetem fale teje. Me dhe cdo gje ne jete, e mbaj mend si tani kur me coje ne kurs anglishteje e italishteje qe femije, kur me coje ne kursin e notit e ne cdo vend tjeter ku kisha une deshire.

