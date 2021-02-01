LEXO PA REKLAMA!

“Nuk besoj në koronavirus”/ Fero befason me deklaratën: Unë e kam këtë grip që 23 vjet

Lajmifundit / 1 Shkurt 2021, 14:00
Showbiz
“Nuk besoj në koronavirus”/ Fero befason me deklaratën:

Reperi i njohur Fero është shprehur se nuk beson në ekzistencën e Koronavirusit. I ftuar në emisionin NIN, reperi tha se Covid-19 është vetëm një grip, teksa shtoi se “unë e kam këtë grip që 23 vjet”.

“Me të kallxu drejt unë nuk besoj ne koronavirus. A po din qysh, unë e kam këtë grip që 23 vjet. Ky eshtë grip, vec ia kanë lanë një emër. Politika po i lun politikat e veta”, ka thënë Fero.

Ndër të tjera, Fero është pyetur edhe për marrëdhënien që ka me partneren e tij, modelen Arbenita Ismajli dhe nëse në planet e çiftit është krijimi i familjes.

“Përderisa jemi duke bashkëjetuar, duhemi shumë, ka mundësi edhe për krijimin e familjes”, është shprehur ai.

