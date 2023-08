Kandidimi në zgjedhje, Rama: Vlorën nuk e lë, Durrësit i kam një borxh

Në përfundim të mbledhjet me koordinatorët politik në qarqe, kryeministri Edi Rama ndërsa është pyetur se ku do të kandidojë në zgjedhejet e 25 prillit la të kuptohet se do të jetë në 2 qarqe, në Durrës dhe në Vlorë.

“Është e sigurt që Vlorën nuk e lë dhe Durrësit i kam një borxh”, tha Rama.