LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nusja i merr leje burrit që të përqafoj ish-të dashurin për një herë të fundit

Lajmifundit / 1 Shkurt 2021, 13:07
Bota
Nusja i merr leje burrit që të përqafoj ish-të dashurin

Nusja e ftoi ish-të dashurin në dasmë dhe e pyeti burrin e vetë se nëse mund ta përqafonte një herë të fundit.

Kjo nuse e la burrin e vetë pa fjalë kur i kërkoi leje që të përqafonte ish-të dashurin një herë të fundit gjatë ceremonisë martesore.

Në video shihet burri tek ecën drejt podiumit që të përshëndes dhe të përuroj çiftin. Nusja e bukur e përshëndet dhe kthehet nga burri duke i thënë “A mund ta përqafoj për herë të fundit?”.

Ai i jep lejen dhe ajo e përqafon fortë ish-partnerin. Ata shkëmbejnë disa fjalë në prani të dhëndrit dhe ish- i dashuri i thotë lamtumirë nuses dhe kthehet drejtë dhëndrit për t’i shtrënguar dorën.

Dhëndri e afron dhe e përqafon ngrohtë teksa nusja është duke përqafuar një të ftuar tjetër. Klipi ka lënë shumë shikues të befasuar.

Disa nga shikuesit sugjeruan se ajo ka akoma ndjenja për ish-partnerin. Ata mendonin se kjo ishte e padrejtë ndaj burrit dhe u ndjenë keq për të.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion