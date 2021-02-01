LEXO PA REKLAMA!

Hajdutët grabisin shtëpinë e futbollistit të njohur, marrin bizhuteri dhe veshje luksoze që kapin shifrën e 400 mijë eurove

Lajmifundit / 1 Shkurt 2021, 10:01
Sport
Hajdutët grabisin shtëpinë e futbollistit të njohur, marrin

Grabitet shtëpia e futbollistit, Mauro Icardi dhe bashkëshortes së tij, Wanda Nara. Hajdutët hynë në shtëpinë e sulmuesit në Paris ndërkohë që i ishte duke luajtur në transfertë me Psg.

Policia ka bërë me dije se bizhuteri, orë, aksesorë të tjerë dhe sende luksoze që kapin shifrën e 400 mijë euro janë vjedhur nga hajdutët.

Grabitja ndodhi në orët e para të së dielës. Sipas të dhënave të para të policisë, grabitësit hynë më vilën luksoze të futbollistit duke përfituar nga mungesa e njerëzve.

Kjo nuk është hera e parë që grabitet shtëpia e futbollistëve të Psg. Javën e kaluar sipas mediave franceze u grabit shtëpia e portierit, Rico. Grabitësit hynë në shtëpi dhe morën 25 mijë euro dhe disa sende më vlerë si ora dhe bizhuteri.

