Transportonin drogë me "Teddy Bear", kapet çifti shqiptar në Greqi

Një çift shqiptar në Mykonos është arrestuar për trafik kokaine. Ata udhëtonin në drejtim të Athinës gjatë dimrit për të zhvilluar edhe tregtinë e kokainës, të cilën ata kishin gjetur një metodë tejet të veçantë për ti transportuar nëpërmjet arushëve të pelushit. 45-vjeçari shqiptar emri i të cilit është Ardian, por që njihej si “Aris” dhe “Marsi” bashkëpunëtoren më të ngushtë në trafik kishte gruan, Nelën.

I akuzuari ishte në Athinë për rreth 10 ditë dhe po planifikonte të transportonte një sasi kokainë në Mykonos me një avion i cili furnizohej nga një bashkëpunëtor i tyre në Athinë .

Por si realizohej trafiku drejt ishullit të famshëm grek, Mykonos?

Çifti shkonte në Athinë për t’u furnizuar me kokainë që e fshihnin brenda arinjve të pelushit. Arinjtë prej pelushi brenda së cilës gjendej kokaina i mbante gruaja e shqiptarit, por në 29 Janar ishte rruga e tyre e fundit, pasi tashmë do të përballen me drejtësinë.

Ata u vunë menjëherë në pranga ndërsa hetimet vazhdojnë për të gjetur anëtarët e tjerë të rrjetit dhe klientelën e tyre.