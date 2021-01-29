Jetonte e vetme, gjendet e pajetë në banesë 73-vjeçarja në Tiranë. Kishte 6 muaj e vdekur
Lajmifundit / 29 Janar 2021, 14:19
Aktualitet
Jetonte e vetme në banesë, 73-vjeçarja gjendet pas 6 muajsh pa jetë në banesën me qira.
Ngjarja ka ndodhur në Bulevardin “Gjergj Fishta”, pranë një picerie, ku në bodrumin e pallatit që ishte përshtatur si banesë është gjetur e vdekur 73-vjeçarja Neriban Makri, e cila jetonte e vetme me qira në këtë bodrum.
Nga veprimet e kryera rezultoi se kufoma ishte në gjendje tejet të dekompozuar dhe dyshohet se, ka ndërruar jetë para rreth 6 muaj, për shkaqe natyrale.