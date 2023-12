Basha takon Nard Ndokën në 15:00, negociatat e fundit me PDK

Pas marrëveshjes me Partinë Republikane, PD po bën përpjekjet e fundit për një koalicion të mundshëm edhe me PDK e Nard Ndokës.

Pritet që në orën 15:00, kreu i PDK Nard Ndoka do të zhvillojë një takime me kryeopozitarin Basha në selinë blu.

Dy ditë më parë PDK e Nard Ndokës akuzoi Partinë Demokratike të drejtuar nga Lulzim Basha se po shpall kandidatët pa u konsultuar.

Sipas Partisë Demokristriane të drejtuar nga Nard Ndoka PD ka mungesë vizioni dhe vlerësimi real të aleatëve.

Partia Demokristriane thotë se negociatat me PD-në për zgjedhjet vendore të 21 qershorit kanë ngecur dhe se kjo parti do të mbledhë kryesinë e saj për të dalë me vendim.