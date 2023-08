Gjermania refuzon kërkesën greke kundër Turqisë

Është mjaft e qartë se Ministria Gjermane e Mbrojtjes dëshiron të dijë pozicionimin e Greqisë në mënyrë që Karen Power të jetë e përgatitur në rast se Hulusi Akar përpiqet të tregojë pozicionimin e Turqisë në prani të Ministrit Gjerman të Mbrojtjes.

Qeveria gjermane ka refuzuar përsëri kërkesën nga pala greke për të pezulluar shitjen e gjashtë nëndetëseve gjermane në Turqi .

Sipas informacionit nga Protothema.gr, në bisedën telefonike që Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Nikos Panagiotopulos, kishte me Ministrin Gjerman të Mbrojtjes i kërkoi Berlinit të pezullonte programin e ndërtimit të gjashtë nëndetëseve të tipit 214- duke argumentuar se ato do të përdoren nga Erdogan për të ndjekur një politikë ekspansioniste në Egje dhe Mesdheun Lindor.

Refuzimi i qartë nga qeveria e Merkel, madje edhe për të shtyrë dorëzimin e nëndetëseve në Turqi, tregon qëndrimin e Berlinit ndaj Athinës dhe Ankarasë, por edhe indiferencën me të cilën qeveria gjermane po përballet me reagimet e opozitës gjermane për integrimin e saj në ndërtimin e gjashtë anijeve me të cilat është pajisur marina turke, duke u përpjekur të prishë marrëdhëniet e ekuilibruara me Greqinë.

Komunikimi i Nikos Panajotopulos me Annegret Krab-Karenbauer u iniciua nga Ministri Gjerman i Mbrojtjes në kuadër të bisedimeve që do të ketë javën e ardhshme me homologun turk Hulusi Akar.

Sipas informacioneve, ministri gjerman kërkoi të ishte i informuar për pozicionimin e Greqisë greke mbi çështjet e ngritura nga ana e Turqisë për një numër çështjesh në lidhje me Egjeun dhe Mesdheun Lindor.

Është mjaft e qartë se Ministria Gjermane e Mbrojtjes dëshiron të dijë pozicionimin e Greqisë në mënyrë që Karen Power të jetë e përgatitur në rast se Hulusi Akar përpiqet të tregojë pozicionimin e Turqisë në prani të Ministrit Gjerman të Mbrojtjes.