"Do mbetesh shoku më besnik që kam pasur", këngëtari dedikim prekës për Albert Krasniqin

Këngëtari kosovar Visar Shala, i njohur si Skivi ka reaguar për vrasjen e shokut të tij, biznesmenit Albert Krasniqit i cili u ekzekutua me armë nga babai i tij sot në Prishtinë.

Skivi shkruan se Alberti ishte shoku i tij më i mirë dhe besnik që ka pasur dhe shton se i ka qëndruar pranë në momentet me të vështira.

“Buddy nuk po m’besohet qe shkove. Pse kaq heret?Pse? … Ne momentet me te mira e me te keqija gjithmone ke qene aty per mu.

Je kon, je, dhe do t’mbetesh shoku ma i mire e ma besnik qe e kom pas najher n’jete. U prefsh ne paqe”, shkruan Skivi.