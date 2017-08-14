Zbuloni çfarë ka rezervuar moti për të martën: Ja ku do ketë rebeshë shiu ...
Ditët e fundit moti ka shënuar luhatje të temperaturave dhe reshje të shumta në disa zona.
Por ditën e martë kthjellime dhe vranesira te lehta domijone motin ne bregdet dhe zonat e uleta por vranesira me te dukshme do te kete ne zonat lindore. Sipas meteoalb dhe pasditja mbetet ne te njejtat kushte atmosferike ku pjesa me e madhe e vendit te jete me kthjellime dhe vranesirave kalimtare duke perjashtuar ekstremin verior dhe verilindor ku do te kene rrebeshe shiu afat-shkurter, kryesisht ne oret e mbremjes dhe nates.
Temperaturat e ajrit do te pesojne rritje me 2°C ne te dy vlerat ekstremale te dites duke bere qe minimumi ne rang vendi te shkoje 14 - 15°C ndersa maksimumi 33 - 34°C.
Parashikimi E MARTE:
