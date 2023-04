Përgjimet e Antimafias, PD: Nuk trembemi nga kërcënimet e Erion Veliajt

Partia Demokratike iu përgjigj menjëherë kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj pas paralajmërimit të këtij të fundit se do të çojë në gjykatë për shpifje ish-deputeten Grida Duma.

Përmes një reagimi për mediat, selia blu tha se nuk frikësohet nga gjyqet sepse kërkon të mbrojë interesin e qytetarëve. Sipas PD, kryeministri Edi Rama dhe Veliaj janë të frikësuar.

“Është e qartë: Rama dhe buratini i tij kryesor janë të frikësuar. Ata po përpiqen të mbyllin gojën e kujtdo që thotë të vërtetën.

Qëllimi i vetëm i tyre është të vazhdojnë të qeverisin në kurriz të popullit shqiptar me dështimet e tyre, pa asnjë ndërhyrje.

Ne nuk kemi frikë nga asnjë proces gjyqësor që tenton të imponojë heshtjen tonë, pasi jemi këtu vetëm për një qëllim që është interesi publik i shqiptarëve. As Rama, as buratini i tij, askush nuk do të na e mbyllë gojën.”

Më herët, Erion Veliaj reagoi pas akuzave të PD se ai ishte i lidhur me mafien italiane “Ndragheta”, nëpërmjet dhënies së lejeve të ndertimit. Veliaj, përmes zyrës së shtypit të bashkisë deklaroi se lejet e ndërtimit në Tiranë kanë dosje transparente për mënyrën e financimit.