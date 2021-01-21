Një milion euro për kompensimin e dëmeve të përmbytjeve në Kosovë
Një milion euro është fondi që do të përdoret për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në Kosovë.
Në njoftimin për media thuhet se Ministria e Pushtetit Lokal do t’i caktojë kriteret për kompensim dhe do të themelojë komision ndërministror për verifikim, vlerësim dhe koordinim të procesit të ndarjes së mjeteve nëpër komuna.
Sipas vendimit të Qeverisë, dëmet në infrastrukturë do të mbulohen nga buxhetet komunale, ndërsa dëmet në bujqësi do të kompensohen nga buxhetet komunale dhe të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Javë më parë, Kosova është përfshirë nga vërshime të mëdha në disa zona. Dëmet e sakta nga to nuk dihen ende, pasi që komisionet komunale janë duke i vlerësuar ato.