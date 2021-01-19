"Shqipëria e Madhe, kërcënim për gjithë botën", Vuçiç: Nuk hakmerremi
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, deklaroi sot se deklarata e kandidatit për President të Kosovës, Ramush Haradinaj, për një bashkim të mundshëm të Kosovës me Shqipërinë është një kërcënim jo vetëm për Serbinë, por edhe për rajonin, Evropën dhe të gjithë botën.
“Por ne nuk duhet të hakmerremi me një kërcënim. Ju po bëni gjithçka që dëshironi, dhe ne do të kemi një përgjigje të mirë dhe adekuate dhe qytetarët nuk duhet të shqetësohen, ” tha Vuçiç në Pallatin Presidencial të Serbisë.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, deklaroi të hënën se Bashkimi Evropian, me sjelljen e tij ndaj Kosovës, mund ta detyrojë Kosovën të bashkohet me Shqipërinë.
“Nëse Kosova nuk është në derën e NATO-s dhe nëse Kosova nuk ka liberalizimin e regjimit të vizave të BE, nuk ka njohje nga pesë vendet anëtare të BE, nëse nuk jemi në derën e OKB, çfarë do të bëjmë më tej?” “A do ta pranojmë atë që ata u përpoqën të na bindnin se Kosova është e lodhur, e dobët,” tha Haradinaj.
Vuçiç tha se do të dëshironte të dëgjonte disa reagime nga Brukseli ose Uashingtoni për atë deklaratë. .
“Sepse, na ruajt Zoti, dikush në Serbi nga një vend kaq i lartë foli për disa lloje të tjera të bashkimit në Ballkan, ata pothuajse do të na bombardonin. Por është e kotë të flasësh më shumë për standarde të dyfishta, “tha ai.
“Ne do të jemi në gjendje të reagojmë ndaj kësaj.” “Unë nuk po kërcënoj askënd, por krijimi i një Shqipërie të Madhe është një kërcënim për Serbinë dhe rajonin dhe për Evropën dhe botën,” tha ai.