Nëse shikoni këto 3 ndryshime në gojë, me siguri jeni prekur nga Covid-19
Trupi juaj mund t’ju tregojë shumë për shëndetin, veçanërisht për koronavirusin, i cili mund të prekë pjesë të ndryshme të trupit
Covid mund të shfaqë disa simptoma dhe së fundmi, rëndësi po i kushtohet ndryshimeve në gojë.
Gjuha e bardhë
Një ndryshim në pamjen e gjuhës është një nga simptomat e fundit që po raportohet. Tim Spector, një epidemiolog dhe hetues kryesor për aplikacionin ZOE COVID Symptom Study, postoi në Tëitter një foto të një pacienti me një gjuhë të bardhë që i ngjan një gjendje të quajtur “gjuhë gjeografike”.
Spector tregoi se “gjuha Covid” mund të jetë një nga “simptomat më pak të zakonshme” që përjetojnë pacientët e cila nuk përfshihet në listat zyrtare të shëndetit publik.
Sipas Mayo Clinic, kjo është një gjendje inflamatore, e cila mund të tregojë lidhje me coronavirusin. Një studim i gushtit 2020, botuar në Revistën Ndërkombëtare të Sëmundjeve Infektive tha se kur qelizat me receptorë ACE2 infektohen me virusin, kjo mund të shkaktojë reaksione inflamatore në organe dhe indet, përfshirë dhe gjuhën.
Skuqjet dhe ulcerat
Skuqjet e lëkurës janë dokumentuar shumë si një simptomë e coronavirusit, por gjithashtu mund të përjetoni edhe skuqje të gojës.
Sipas WebMD, një studim spanjoll i botuar në revistën JAMA Dermatology ishte i pari që identifikoi këtë simptomë, të quajtur enanthem, e cila paraqitet si skuqje ose ulcera në gojë.
Në studim, enanthem zakonisht shfaqet diku rreth dy ditë para fillimit të simptomave të tjera të koronavirusit deri në 24 ditë pas.
Një studim i dhjetorit 2020 i botuar në Neurology Clinical Practice zbuloi se 62.4% e rasteve të coronavirusit kishin simptoma të disgeuzisë, e cila është një shtrembërim i ndjenjës së shijes, shkruan Anabel.
Robert Korn, një mjek i urgjencës në New York, tha për Refinery29 se një shije metalike në gojë mund të jetë thjesht “një shije e ndryshuar në rrugën për të humbur ndjeshmërinë plotësisht”.
Thatësi
Një studim i shtatorit 2020 në gazetën Ear, Nose & Throat arriti në përfundimin se tharja e gojës, e njohur ndryshe si xerostomia, duhet të konsiderohet një simptomë e coronavirusit.
Studiuesit vunë në dukje se studime të ndryshme kishin përcaktuar që gjëndrat e pështymës kishin ekzistencën më të lartë të receptorëve ACE2 në qeliza – dhe këta receptorë janë ato që lejojnë virusin të hyjë në trupin e dikujt.