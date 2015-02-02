LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Reshjet e shiut, KESH: Situata në Kaskadën e Drinit, nën kontroll

Lajmifundit / 2 Shkurt 2015, 17:44
Aktualitet

fierzDuke marrë shkas nga intensifikimi i reshjeve në ditët e fundit, në Kooporatën Elektroenergjetike Shqiptare është zhvilluar sot mbledhja e Sekretariatit Teknik të Komisionit të Posaçëm të Trajtimit të Plotave në Kaskadën e Drinit. Në këtë takim u raportua për situatën aktuale hidrike dhe u diskutua për regjimin optimal të shfrytëzimit të HEC-eve të kaskadës së lumit Drin për tre-katër javët e ardhshme, në kushtet e shtimit të prurjeve. Mbi këtë bazë, diskutimi mbi regjimin e operimit të HEC-eve, në zbatim të rregullores së shkarkimit të plotave, duhet të konsiderojë ruajtjen e stabilitetit të sistemit elektro-energjetik dhe sigurinë e veprave.

Sekretariati konstatoi se situata aktuale paraqitet në kontroll dhe nuk ka probleme. Në orën 17:00, niveli në HEC Fierzë është 290.24 m, prurjet 800 m3/s; në HEC Koman niveli është 171.23 m dhe prurjet 230 m3/s; në HEC Vau Dejës niveli ka arritur në 74.38 m dhe prurjet 70 m3/s.

Prurjet dhe nivelet në të tre liqenet po monitorohen dhe mbahen nën kontroll të plotë dhe në përputhje me Rregulloren e Shkarkimit të Plotave. Sekretariati u dakordësua për ruajtjen e kuotës në HEC-in e Fierzës në nivelin 290-291 m duke tentuar të arrihet nëpërmjet ngarkimit të plotë të agregateve disponibël; ruajtjen e kuotës në HEC-in e Komanit në nivelin rreth 171 m; ruajtjen e kuotës në HEC-in e Vau i Dejes në nivelin 73.5-74 m.

Sekretariati kërkoi arritjen e prodhimit maksimal në të gjithë kaskadën nëpërmjet shfytëzimit optimal të prurjeve, duke ngarkuar maksimalisht fuqinë disponibël gjeneruese për plotësimin e nevojave të konsumatorëve tariforë dhe tepricat për shitje të energjisë elektrike në tregun e parregulluar.

Në funksion të menaxhimit të situatës dhe shfrytëzimit maksimalisht të çdo prurjeje, Kooporata Elektroenergjetike Shqiptare është duke finalizuar një procedurë shitjeje në tregun e parregulluar për tepricat e energjisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion