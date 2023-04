Kavaja me ujësjellës të ri, Veliaj: PS e vetmja forcë që i qëndron punëve deri në fund

Në verë banorët e Kavajës do të furnizohen pa ndërprerje me ujë të pijshëm, falë ujësjellësit të ri.

Gjatë inspektimit të punimeve, drejtuesi politik i PS-së për qarkun Tiranës, Erion Verliaj, i shoqëruar nga zv.ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës, Etien Xhafaj dhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Redjan Krali, tha se kjo është një ditë e jashtëzakonshme për qytetin dhe banorët e Kavajës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Është një ditë e jashtëzakonshme për Kavajën, siç ishte dita kur zgjeruam Bovillën dhe sollëm linjën e re të ujësjellësit, që furnizonte direkt disa lagje të Tiranës. Falë mbështetjes që qeveria e Edi Ramës na ka dhënë në Tiranë, Redit në Kavajë, dhe bashkive të tjera, sot mund të bëjmë vepra që nuk janë bërë në 50-60 vitet e fundit, por ndërkohë në terren realiteti ka ndryshuar”, u shpreh Veliaj.

Sipas tij, PS-ja është e vetmja forcë që, pavarësisht baltës së opozitës, i qëndron deri në fund premtimeve. “Edhe pse sot është ftohtë, kantieri vlon nga puna. Besoj do të jetë vera e parë kur Kavaja, jo vetëm do të furnizohet me 24 orë ujë, por të njëjtin furnizim do të marrë edhe zona e plazhit. Do të jetë hera e parë kur turistët nuk do të përballen me me problemin e ujit. Nëse bëjmë një bilanc se cila është forca që i qëndron punëve deri në fund, që ka durimin të dëgjojë edhe baltën, edhe sulmet, për t’i qëndruar planit dhe premtimeve, ajo është vetëm Partia Socialiste dhe Edi Rama”, nënvizoi Veliaj.