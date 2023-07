Pas Vëtëvendosjes, PDK futet bindshëm në garë për zgjedhjet në Kosovë, lista me 110 kandidatë

PDK ka publikuar listën me 100 emra kandidatë për zgjedhjet e Kosovës fill pasi një veprim të tillë e bëri Vetëvendosja.

Në këto zgjedhje PDK nuk do të ketë as Veselin dhe as Thaçin, ndërkohë që listën e kryeson kandidati për kryeministër, Enver Hoxhaj.

Në listë janë edhe emër të njohur si Ganimete Musliu, Rashit Çalaj, Uran Ismaili, Xhavit Haliti etj. Vetëvendosje e quajti ”Lista e Referendumit”, kurse PDK e quan ”Lista fituese e Rimëkëmbjes”.

LISTA ME KANDIDATË E PDK

Lista fituese e Rimëkëmbjes. Emra që përfaqësojnë vlera profesionale dhe kombëtare. Ekipi që do ta rimëkëmbë shtetin nga dështimet e dy qeverive paraprake.

Shpërndaje në mbështetje të rimëkëmbjes

1 Enver Hoxhaj

2 Uran Ismaili

3 Eliza Hoxha

4 Bedri Hamza

5 Memli Krasniqi

6 Evgjeni Thaçi-Dragusha

7 Xhavit Haliti

8 Bajrush Xhemaili

9 Blerta Deliu-Kodra

10 Abelard Tahiri

11 Mërgim Lushtaku

12 Ganimete Musliu

13 Rashit Çalaj

14 Ferat Shala

15 Ariana Musliu-Shoshi

16 Ramiz Kelmendi

17 Elmi Reçica

18 Besa Ismaili-Ahmeti

19 Sylejman Çerkezi

20 Nezir Çoçaj

21 Valdete Idrizi

22 Kujtim Gashi

23 Kurtan Kajtazi

24 Luljeta Veselaj-Gutaj

25 Ramë Vataj

26 Rrustem Musa

27 Mexhide Mjaku-Topalli

28 Hajdar Beqa

29 Ilir Tahiri

30 Kristina Gashi-Bytyqi

31 Faton Abdullahu

32 Ardian Kastrati

33 Floretë Zejnullahu

34 Isak Shabani

35 Sejdi Hoxha

36 Xhevahire Izmaku

37 Ilir Kurtishi

38 Menduh Abazi

39 Donjeta Bytyqi

40 Imri Ilazi

41 Arben Fetoshi

42 Albina Lleshi

43 Hyzer Rizani

44 Rrahman Jakupi

45 Gresë Baraliu

46 Gëzim Krasniqi

47 Skender Ukaj

48 Besa Buçinca

49 Valon Grabovci

50 Fadil Nura

51 Vesa Broja

52 Isa Hajdari

53 Hisen Berisha

54 Hyrije Xhemajlaj-Thaqi

55 Fadil Beka

56 Besim Halimi

57 Agime Roshaj

58 Arben Gecaj

59 Asllan Bajrami

60 Shqipe Zogu

61 Qazim Qeska

62 Sabedin Vishi

63 Kosovare Murseli

64 Naim Musliu

65 Kadri Kryeziu

66 Arta Nallbani

67 Sadik Halitjaha

68 Isa Hajrizi

69 Safete Maliqi-Qormemeti

70 Petrit Hajdari

71 Argjent Tasholli

72 Jona Arifi

73 Abdyl Bajrami

74 Mevledin Mazreku

75 Diana Shehu-Devaja

76 Betim Elezaj

77 Fitim Selimi

78 Pranvera Merovci

79 Arben Dautaj

80 Hevzi Xhelili

81 Jetmire Skeraj

82 Musli Gucati

83 Bujar Kukleci

84 Rajmonda Krasniqi

85 Haki Morina

86 Muhamet Gubetini

87 Flutra Hoti

88 Veton Firzi

89 Fatmir Dugolli

90 Lumturije Bytyqi-Hasani

91 Ruzhdi Kurtishaj

92 Kastriot Krasniqi

93 Florida Bajrakatri

94 Shaban Kastrati

95 Ibrahim Ceka

96 Mihane Kodra-Bekteshi

97 Sevdi Dernjani

98 Ali Stublla

99 Adelina Grainca

100 Bujar Cakolli

101 Florim Kryeziu

102 Zijush Ahmeti

103 Sami Hoxha

104 Avdullah Musliu

105 Gani Neziri

106 Garip Sahiti

107 Gazmend Bytyqi

108 Lulzim Abazi

109 Bekim Haxhiu

110 Donjet Bislimi