Rrëfehet Françeska Jaçe: Kam bërë s*ks në avion dhe tradhëtova të dashurin

Modelja Françeska Jaçe i ka treguar të gjitha në një intervistë të dhënë për mediat.

Në “Afterparty me Luanën”, ajo ka treguar vendin më të çuditshëm ku ka kryer marrëdhënie seksuale, dhe lidhur me ish-at e saj.

Gjithashtu modelja është vënë të zgjedhë mes publikimit të një fotoje intime në rrjetet sociale, apo që familja t’i zbulonte lidhjen sekrete.

Jaçe nuk ka mbajtur sekrete duke treguar hapur se ka tradhëtuar të dashurit e saj, por pranoi se kurrë nuk do të kthehej me ta sepse ishin të “këqinj”.

Puthje apo përqafime?

Puthje dhe përqafime.

Trëndafila apo diamante?

Diamantet thonë janë shoqja më e ngushtë për një femër kështu që…

Veshje seksi apo sportive?

Sportive, mos shihni sot.

Dekolte e hapur, apo minifund?

Të dyja.

Të brendshme seksi apo brekë korçe?

Pa gjë fare kam thënë sezonin e kaluar.

Futbollist apo këngëtar?

Futbollist më mirë.

I pasur në shpirt apo xhepin plot?

I pasur në shpirt.

I dashur i ri apo rikthim te ish-i?

Jo, jo! I dashur i ri, ish-at janë shumë të këqinj.

Puthje apo seks në takim të parë?

Puthje.

Në lidhje apo “single”?

Single!

Në lidhje ti je më xheloze apo ai?

Ai.

Dushin vetëm apo me partnerin?

Po tani kur je vetëm do ta bësh vetëm, kur je me partnerin, do ta bësh me të sigurisht.

Seks në natyrë apo në ‘jacuzzi’?

Në natyrë.

Të kanë tradhëtuar apo ke tradhëtuar?

Edhe kam tradhëtuar.

Të të shpërndahet foto nudo në internet apo të të mësohet lidhja e fshehtë nga familja?

Po ishalla kam dalë bukur…

Nëse do të kthehja kohën pas do ndryshoja…

Asgjë!

Që e vogël kam pasur ëndërr që…

Të jem kjo që jam!

Mashkulli më “hot” i shoëbiz-it shqiptar sipas meje është…

Sinan Hoxha.

Vendi më i çuditshëm ku kam bërë seks është…

Avion

Mashkulli perfekt për mua ka…

I ka të tëra

Nëse ideali po më sheh i them se…

Të dua!