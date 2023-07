Kanye West kërkon para borxh, princi saudit: Jap 10 milionë dollarë në këmbim një natë me Kim Kardashian

Reperi Kaney West nga një deklaratë e fundit ka tronditur të gjithë ndjekësit, pasi ai ka kërkuar nga miliarderët për ta ndihmuar me borxhin e tij financiar dhe për të vazhduar artin e tij.

Ai i ka kërkuar publikisht Mark Zuckerberg 1 miliardë dollarë, ndërsa u shpreh se ishte i gatshëm të pranonte para nga Larry Page i Google apo kushdo tjetër.

Deri më tani lutjes së tij i është përgjigjur vetëm Policia e Filadelfias të cilit i ka ofruar një punë si oficer policie.

Gjatë një konference për shtyp, Ministri Saudit i Mbrojtjes, Princ Mohamed Bin Salman i ka bërë një ofertë Kanye West.

Ai i ka ofruar reperit 10 milionë dollarë, por me një kusht që të kalojë një natë me gruan e tij.

“Unë nuk kam asnjë interes për muzikën ose veshjen e tij,” u tha Princi Mohamad gazetarëve, “por gruaja e tij, ajo është një thesar me vlerë të paçmueshme. Me kënaqësi do të paguaja 10 milion dollarë ose edhe më shumë për të kaluar një natë me të.”

Deri më tani nuk ka asnjë reagim as nga Kany West as Kim Kardashia,por një ofertë e tillë ka provokuar reagime të dhunshme nga organizata të ndryshme feministe.