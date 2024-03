Emrat/ Kush janë anëtarët e familjes kosovare që humbën jetën në aksident

Kanë dal pamjet nga aksident tragjik në rrugën e Kombit ku për pasojë këtë mbrëmje kanë humbur jetë pjesëtarët e një familjeje nga Kosova. Sipas njoftimit nga forcat e policisë bëhet e ditur se viktimat janë dy prindër dhe dy fëmijët.

Ndërsa i vetmi i mbijetuar nga familja është Violeta Avdiaj 3 vjeçe, i cili ka arrit në spitalin e Traumës në tiranë ku po merr kujdesin e mjekëve, gjendja e të sipas burimeve është e rënduar. Nga pamjet shihet se automjeti tip Citrohen ka pësuar dëme të mëdha nga përplasja me kamionin ku për pasojë kanë humbur jetën 4 persona të një familjeje.

Sipas informacioneve aksidenti tragjik ka ndodhur në afërsi të një karburanti në aksin Rrubik-Rreshen, ku mjeti tip “Citroen” me të cilin udhëtonte familja Avdiaj nga Kosova është përplasur me mjetin tip kamion me drejtues shtetasin I.I.,banues në Kosovë.

Si pasojë e përplasjes fatale kanë humbur jetën 4 personat Blerim Avdiaj, 45 vjeç, Anjeza Avdiaj 34 vjeçe dhe dy fëmijët Klejdi Koci 11 vjeç dhe Medina Avdiaj 5 vjeçe. 11-vjeçari ishte i afërm i viktimave. Ata janë dërguar në morgun e Kukësit.

Një nga anëtarët ka gjetur vdekjen në vendin e ngjarje, ndërsa 3 të terët kanë shkuar me shenja jete në spitalin e Kukësit dhe kanë ndërruar jetë aty.

Familja ishte rezidente në Zvicër, ndërsa ishin nisur nga Kosova drejt Shqipërisë. Të dyja mjetet e përfshira në aksident ishin me targa të Kosovës.

