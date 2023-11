Skandali i sanitares që mori 8 mln lekë familjarëve të pacientes me COVID, reagon 'Shefqet Ndroqi': Të hetohet deri në fund

Pas skandalit të publikuar mbrëmë ku sanitarja e spitalit COVID-2, hiqej si infermiere dhe i kishte marrë nën dorë 8 milion lekë një vajze që në këmbim të kujdesej për nënën e saj e shtruar pasi ishte me COVID, ka ardhur reagimi i ashpër i spitali "Shefqet Ndroqi".

"Gjithë personeli shëndetësor i spitalit "Shefqet Ndroqi" ndjehet tejet i lënduar, befasuar nga veprimi korruptiv, ç'njerëzor i sanitares me inicialet T.A dhe dënon me forcë këtë akt të paligjshëm, korruptiv i bërë publik në emisionin investigativ 'STOP'.

Ky akt i shëmtuar dhe i papërgjegjshëm nuk mundet kurrsesi të njollosë punën vetëmohuese dhe të jashtëzakonshme të personelit shëndetësor të spitalit “Shefqet Ndroqi”.

Personeli shëndetësor i spitalit duke u distancuar nga ky veprim do të vazhdojë të ofroj me përkushtim shërbimin shëndetësor në kohë dhe me cilësi. Mbas shkarkimit nga puna e sanitares i kërkojmë autoriteteve kompetente të kryejnë hetimin deri në fund të këtij rasti.

Personeli i shërbimit shëndetësor 'Shefqet Ndroqi'", thuhet në reagimin e spitalit "Shefqet Ndroqi".