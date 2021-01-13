"Luftë me policinë", shpallet në kërkim ish-kreu i Qarkut Kukës, në pranga 6 "ndihmësit"
Policia e Kukesit ka arrestuar disa persona për ngjarjen e ndodhur një ditë më parë, ku ish-kreu i Qarkut, Abedin Oruci, kundërshtoi forcat blu dhe i kërcenoi me armë.
Në pranga rane shtetasit Ermir Markaj, Eglant Ollomani, Gazmend Oruçi, Besmir Muçmata, Zekria Shehu, dhe Behar Duraku, pasi kanë penguar policinë të arrestojë ish-kreun e qarkut.
Ky i fundit ishte në kërkim dhe policia kishte shkuar një ditë më parë për ta arrestuar në një lokal, por Oruci kishte nxjerrë armën, duke mundur të shpëtojë.
Njoftimi i policise:
Efektivët e Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës, në zbatim të planit operacional për kapjen e shtetasit në kërkim Abedin Oruçi, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, ditën e djeshme kanë organizuar punën dhe shkuar në ambientin e lokalit në pronësi të tij.
Në momentin që punonjësit e Policisë kanë hyrë brenda ambientit, persona të afërm të këtij shtetasi janë konfrontuar fizikisht me punonjësit e Policisë.
Shtetasi Abedin Oruçi, duke përfituar nga ky fakt dhe duke i kanosur me armë zjarri punonjësit e Policisë, ka mundur të largohet.
Në përfundim të veprimeve procedurale në lidhje me ketë ngjarje, u arrestuan në flagrancë të shtetasit:
E. O., 32 vjeç, G. O., 34 vjeç, B. M., 35 vjeç, E. M., 18 vjeç, Z. Sh., 19 vjeç dhe B. D., 48 vjeç, banues në Kukës, për veprat penale "Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik” kryer në bashkëpunim dhe "Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës".
U proceduan në gjendje të lirë, për veprën penale "Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik", shtetasit:
R. S., 22 vjeç, A. S., 18 vjeç, G. O., 50 vjeç, I. O., 28 vjeç dhe R. S., 21 vjeç, banues në fshatin Mamez dhe në Kukës.
Gjithashtu, janë shpallur në kërkim policor shtetasit Abedin Oruçi, 54 vjeç dhe P. O., 46 vjeç, banues në Kukës. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës, për veprime të mëtejshme.