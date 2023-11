Dendias: Greqia e gatshme për dialog konstruktiv me Turqinë, do t'i përbahemi çdo provokimi

Ministri i Jashtëm Nikos Dendias këtë të mërkurë ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Portugali ku është takuar me homologun e tij Augusto Santos Silva, në Lisbonë, ku në fokus kanë pasur zhvillimet në Mesdheun Lindor, emigracioni dhe procesin e zgjerimit të BE-së.

Dendias në konferencën e tij për mediat theksin kryesor e ka vënë te fakti se ka pasur mundësi që ta informojë homologun e tij për zhvillimet e fundit në Mesdheun Lindor dhe se ai theksoi se pavarësisht qetësisë relative në javët e fundit, situata mbetet shumë fluide.

Diplomati grek theksoi se Greqia është gjithmonë e gatshme dhe e gatshme të marrë pjesë në një dialog konstruktiv me Turqinë, por në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe në mënyrë që të diskutojë çështjen e vetme që do të adresohet, caktimin e zonës ekonomike ekskluzive dhe shelfi kontinental në Egje dhe Mesdheun Lindor.

Gjithashtu ai theksoi dhe se me ftesë të palës turkeështë rënë dakord që të nisin një raund bisedimesh pas atij të fundit që kanë zhvilluar në 2016 dhe takimi do të bëhet në Stamboll me 25 janar.

Në këtë pikë, ai theksoi se konkluzionet e Këshillit Evropian të Dhjetorit 2020 kërkuan jo vetëm për një de-përshkallëzim të vazhdueshëm për rinisjen e bisedimeve eksploruese, por edhe për vazhdimin e qetë. “Prandaj, ne shpresojmë që të kemi një qëndrim konstruktiv nga ana e Turqisë dhe të përmbahemi nga çdo provokim nga ana e tyre,” shtoi ai.

Dendias dhe Silva kanë diskutuar edhe për çështjen e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian.