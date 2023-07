Spitali në Fier/ Përfaqësuesi turk: 20-30% e punonjësve do jenë shqiptar! Rama: Paga minimale 40 mijë lekë

Spitali në Fier do të kushtojë rrej 60-70 mln euro dhe siç kanë bërë me dije përfaqësues nga Turqia do të punohet 24 orë në 24.

Përfaqësuesi i Turqisë tha se në kulmin e saj do të jetë 100-1200 punonjës, nga të cilët 20-30% do të jetë shqiptarë.

Rama tha se është rëndë dakord për që paga minimale për punonjësit të jetë 400 mijë lekë.