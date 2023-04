Rama: Nuk do ketë pasoja administrative për atë që nuk bën vaksinën anti COVID! Ironi me Kryemadhin

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se nuk do të ketë pasoja administrative për personat që nuk do të bëjnë vaksinën anti-COVID.

“Vaksina nuk është e detyrueshme, nuk ka pasoja të asnjë natyre nga pikëpamja administrative për ata që nuk duan të vaksinohet. Nuk ka sesi të mendojnë që nuk do marrin shërbime nga e-Albania. Është shumë e këshillueshme, është arma asgjësuese e COVID, të tjera janë mbrojtëse, jo ofensive, se asgjeëson praktikisht rrezikun, por patjetër që ka njerëz që kanë mendjen e tyre, kanë çuna Facebook që me diplomë fale i druhen Bill Gate se do i marrë sekretet e filxhanit, ka fallxhore që i besojnë lidhje direkte me Zotin dhe konsiderojnë vaksinën një lojë të djallit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Askush nuk penalizohet, mjekët dhe infermierët nuk kanë për të refuzuar sepse e dinë që kjo nuk është lojë. Kanë qarë për kolegët e tyre. Dhe nuk besoj se do të ketë. Nëse ka ndonjë mjek apo infermier që nuk do të vaksinohet sigurisht që nuk do të ketë pasoja”, tha Rama.