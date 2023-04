Cilat janë kategoritë, kush do të vaksinohet i pari nesër në Shqipëri

Mbrëmjen e sotme kryeministri Edi Rama papritur dha lajmin se nesër do të nisë vaksinimi kundër koronavirusit në Shqipëri.

Në datë 1 janar, kreu i qeverisë tha se në javën e tretë do të vinin dozat e para pas marrëveshjes me “Pfizer”, por sonte ai dha lajmin e mirë se procesi do të nisë nesër.

Ku do të bëhet vaksinimi?

Vaksinat do të bëhen në stadiumin “Air Albania”. Pak ditë më parë Edi Rama ishte vetë për të parë nga afër përgatitjen që gjithçka të ishte gati.

Në të gjithë stadiumin janë 60 bokse, aktualisht janë 20 gati.

Për një orë qarkullojnë gati 60 individë, ndërsa do të punohet për 8-10 orë në ditë. Pas marrjes së dozës qytetari duhet të qëndrojë rreth 30 minuta më pas largohet.

Kush janë të parët që do të bëjnë vaksinën?

Vaksinimi nesër në Shqipëri do të nisë me mjekët, të cilët janë në vijën e parë të rrezikut me sëmundjen, më pas do t’u injektohet doza mësuesve, efektivëve të policisë në terren dhe moshave mbi 75-vjeç.

“Vaksina do të jetë falas por jo e detyrueshme. Vaksinimi do të nisë me bluzat e bardha, mësuesit, efektivët e policisë në terren dhe moshat madhore mbi 75 vjeç” tha Rama në datë 1 janar.