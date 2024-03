Horoskopi per diten e sotme, 7 janar 2021

Dashi

Një ish-partner romantik mund të rishfaqet në skenë dhe ndjenjat që ai nxit nuk do të jenë ato që prisnit. Ai mund të ketë marrë iniciativën për t’u rikthyer në jetën tuaj dhe mund të ketë një arsye shumë domethënëse për këtë. Bëjini të qartë se keni kufij që nuk keni ndërmend t’i kaloni për të, të paktën jo akoma.

Demi

Njerëzit do ta respektojnë sinqeritetin tuaj dhe do t’ju japin më shumë përgjegjësi për shkak të kësaj. Nëse dikush mburret pak, thuajini të mos jetë aq pompoz, dhe, nëse dikush është shumë modest ose i ndrojtur për arritjet e tij, bindeni se meriton më shumë vëmendje dhe lavdërime.

Binjaket

Nëse do të keni ose jo një ditë të mirë, varet plotësisht nga qëndrimi juaj këtë mëngjes. Nëse ndiheni gati për një sfidë, atëherë do të jeni të kënaqur me mënyrën sesi zhvillohet dita. Lajmi i mirë është se, pa marrë parasysh sa i vështirë është tranzicioni, ju do ta përfundoni ditën tuaj të lumtur.

Gaforrja

Jini të kujdesshëm ndaj dhuratave ekstravagante nga bashkëpunëtorët ose të njohurit e rastit. Ata mund t’ju japin diçka me shpresën se do të marrin diçka në këmbim. Egoizmi nuk është gjithmonë diçka e keqe, sidomos në aspektin profesional.

Luani

Nëse gjithmonë i largoni njerëzit dhe gjërat që ju frustrojnë, nuk do të kuptoni ndonjëherë se si t’i kapërceni këto probleme. Ndiheni pak të zhgënjyer me veten në dashuri, por është e gabuar; standardet tuaja janë vetëm pak të larta. Nuk duhet të jeni perfekt, sigurisht, dhe askush nuk pret që të jeni diçka tjetër përveç vetvetes.

Virgjëresha

Besimi juaj në rritje po ju ndihmon të bëni përshtypje te njerëzit e duhur tani, por shumë veprime mund t’ju bëjnë të mbingarkoheni. Bëjini nder vetes dhe rishikoni planet tuaja për ditën. Bëni disa telefonata ose dërgoni disa e-maile për të parë nëse një takim mund të planifikohet përsëri.

Peshorja

Kur bëhet fjalë për të bërë miq të rinj, do të jeni absolutisht të pandalshëm sot. Të gjithë duan të jenë në ekipin tuaj. Nëse filloni të rrini me njerëz të gabuar, mund të dëmtoni reputacionin. Kini kujdes nga njerëzit që premtojnë shumë, pasi nuk do të jenë në gjendje të përmbushin asgjë.

Akrepi

Egoja juaj po rritet, dhe kjo nuk është gjë tjetër veçse një gjë e mirë. Tani mund të jetë koha e duhur për të marrë atë rrezik që ju ka frikësuar për kaq shumë kohë. Më në fund mund të keni besim në vetvete se duhet të mbizotëroni. Mësoni më shumë për botën përreth, pasi kjo do t’ju bëjë të ndiheni më mirë me veten.

Shigjetari

Kjo është një ditë që mund ta përdorni në avantazhin tuaj nëse e trajtoni çdo situatë me qëndrimin e duhur. Besojeni apo jo, vullneti juaj i mirë mund t’ju ndihmojë të mbani disponimin tuaj pozitiv. Vriteni negativitetin e të tjerëve me mirësi.

Bricjapi

Ju mund të jeni duke tërhequr shumë vëmendje në një situatë shoqërore. Jini sharmantë dhe interesantë pa u bërë të neveritshëm ose imponues, dhe njerëzit do e shpërblejnë këtë aftësi me vlerësime. Sot dikush do përpiqet të tërheqë vëmendjen tuaj, por do të dështojë.

Ujori

Kjo ditë mund të shpaloset në disa drejtime të paparashikueshme. Do t’ju lindë dëshira të filloni disa projekte të reja që i keni menduar për një kohë të gjatë. Më në fund, keni marrë qëndrimin e duhur për të provuar diçka të re. Tregoni angazhimin e duhur në jetën tuaj në çift.

Peshqit

Dikush që ju intereson shumë, ka jetuar në një farë fantazie kohët e fundit dhe do të varet nga ju që t’u jepni atyre kontrollin e realitetit për të cilin kanë nevojë. Asnjëherë nuk është kënaqësi të shpërthesh flluskat e dikujt, por sot do të jetë e nevojshme t’i ndihmoni ata sa më shpejt./bw