Gjendet i vdekur një 50 vjeçar buzë rruge, dyshohet se e ka goditur një makinë

Gjendet i vdekur në të rrugës një shtetas në periferi të Fierit.

Sipas policise, shtetasi i identifikuar me iniciale G.Gj, 50 vjec u gjet ne ate te rruges pa shenja jete ne vendin e quajtur Vajkan.

Te dhenat e para tregojne se viktima, banor i kesaj zone ka qene duke levziur me biciklete dhe eshte perplasur per vdekje nga nje mjet qe me pas eshte larguar nga vendi i ngjarjes.

Sot rreth orës 08:20, në vendin e quajtur “Vajkan”, në anë të rrugës është gjetur pa shënja jete shtetasi G. Gj., 50 vjeç, banues në Vajkan.

Nga hetimet paraprake dyshohet se 50-vjeçari ka qënë duke lëvizur me biçikletë dhe është aksidentuar nga një automjet.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.