LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Më e mirë se Moderna dhe Pfizer", Italia shpik vaksinën antiCovid, 92.5 % efektive

Lajmifundit / 5 Janar 2021, 16:10
Bota
"Më e mirë se Moderna dhe Pfizer", Italia shpik

Shkencëtarët italianë kanë shpikur një tjetër vaksinë kundër koronavirusit, e cila ka një efektshmëri prej 92.5 për qind.

Siç raportojnë mediat italiane, vaksina bëhet vetëm një dozë dhe nga testimet e deritanishme ka krijuar anti-trupa tek 92.5 për qind e personave që e kanë bërë me qëllime studimore.Vaksina quhet “ReiThera” dhe deri më tani është testuar tek 100 persona.

Sipas drejtorit i spitalit Spallanzani, stafi i të cilit zbuloi vaksinën, konfirmoi se ajo prodhon anti-trupa që në 28 ditët e para të injektimit.

"Ne regjistruam 100 persona dhe 45 u vaksinuan me doza të ndryshme dhe të gjithë erdhën në fund për vlerësimin e sigurisë: vaksina nuk kishte efekte anësore të rënda në 28 ditët e para pas vaksinimeve, një rezultat më i mirë se Moderna dhe Pfizer që patën efekte anësore.

"-tha drejtori i spitalit.

Kulmi i prodhimit të antitrupave në 4 javë mbetet konstante dhe vaksina është një dozë e vetme "

Deri më tani, vaksina është shpikur nga “Bion/Tech”, e cila lidhi një kontratë bashkëpunimi me kompaninë “Pfizer”, “Astra Zenecca”, “Moderna” si edhe nga një kompani ruse dhe një kineze.

Italia bëhet shteti i radhës që shpik vaksinën duke rritur kështu shanset që pandemia të marrë fund sa më parë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion