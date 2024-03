Video/ Policia amerikane vret një tjetër person me ngjyrë, zbulohet shkaku

Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara, në qytetin ku disa muaj më parë u vra nga policia amerikane George Floyd, që më pas nxiti një sërë protestash të dhunshme. Një natë para fundvitit, më 30 dhjetor, policia qëlloi për vdekje një 23-vjeçar me ngjyrë, të quajtur Dolal Idd, i cili u ndalua nga policia si i dyshuar për një krim. Por, i riu refuzoi urdhrin e ndalimit dhe tentoi të largohej me makinë. Gjatë përpjekjes për t’u arratisur, 23-vjeçari qëlloi me armë ndaj efektivëve. Policia u përgjigj menjëherë, duke e ekzekutuar me armë zjarri.

Për të shmangur një tjetër zemërim të publikut dhe nisjes së protestave, policia amerikane publikoi dhe pamjet e kamerave të trupit që kishin policët në vendin e ngjarjes. Oficeri i policisë dëgjohet duke bërtitur “ndal, duart lart”, por Dolal Idd, i cili ishte i armatosur, qëlloi ndaj oficerëve. Të gjendur në një situatë të tillë, punonjësit e policisë u kundërpërgjigjën me armë duke vrarë 23-vjeçarin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Brenda makinës së të riut ishte edhe një femër, e cila nuk pësoi asnjë lëndim. As nga oficerët e policisë nuk pati të lënduar. Shefi i policisë së Minneapolis tha se një armë u gjet në vendin e ngjarjes. Kurse kryebashkiaku i qytetit, Jacob Fray, tha se çështja i takon drejtësisë.

“Ne e dimë që një jetë është ndërprerë në mes dhe se besimi mes komuniteteve me ngjyrë dhe zbatimit të ligjit është i brishtë. Që ky besim të rindërtohet, do të varet nga transparenca e plotë”, tha ai.

Ndërsa babai i viktimës e konsideroi ngjarjen racizëm. Këto komente ai i bëri menjëherë pas ngjarjes së rëndë kur nuk ishin publikuar ende pamjet e kamerave të trupit.

“Ai sapo ishte futur në makinë dhe ndaj tij u derdh breshëri plumbash pa asnjë arsye. Pse ndodhi kjo? Për shkak të ngjyrës… Ai ishte njeri me ngjyrë. Duam të dimë pse djali im u pushkatua dhe u vra”, tha babai i Dolal Idd.

https://youtu.be/6W-DL6DRbNc