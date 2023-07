Deputeti Frroku në Kuvend: S’ju kërkoj votën, çështjen do e zgjidh në gjykatë

"Nuk kam vrarë e shtyrë asnjeri për të vrarë apo kanosur njeri. Dua tu them të gjithëve se nuk ka një vendim të formës së prerë as në Belgjikë dhe në asnjë shtet tjetër. Kam respektuar ligjin gjatë gjithë kohës time si deputet. Jam gati të sqaroj akuzat që bëhen ndaj meje", është shprehur sot gjatë seancës plenare deputeti Mark Frroku ndaj të cilit prokuroria e Përgjithshme ka kërkuar një autorizim për arrestim, pasi akuzohet për një vrasje të ndodhur në Belgjikë gjatë vitit 1999.

Sipas tij, nëse në rastin e parë e pashë të arsyeshme të flisja nga karrigia e deputetit tani jam në këtë foltore për të sqaruar, jam betuar jo si deputet por dhe malësor me rregullat e traditës e jo malsorët e ditëve të sotme.

Sipas Frrokut, është e vërtetë që në vitin 1998 ka emigruar drejt Belgjikës ka kërkuar azil politik.

E vetmja rrugë, tha deputeti, ishte paraqitja si shqiptar i Kosovës, sepse në atë kohë vuanin genocidin, dhe e vetmja mënyrë për ët marrë ishte kjo.

"Pasi kam qëndryuar 4-5 muaj më është refuzuar kam lënë Belgjikën dhe jam kthyer në Shqipëri

Pas kësaj emrin e Aleksandër Kurtit, e kam dëgjuar pas ngjarjes.

I përcjell ngushëllimet familjes Kurti. Bashkohem me dhimbjen dhe i garantoj se nuk kam asnjë lidhje me këtë cështje.

Trupi i pajetë i Aleksandrit u gjet më 5 mars 1999. Unë nuk kam qenë në Belgjikë në këtë kohë dhe nga kjo kohë deri në 2004 nuk e kam shkelur kurrë. Ia kemi bërë mëse të qartë organeve belge. Në mars të vitit 2013, familja ime në prani të 24 burrave dhe dy klerikëve i ka bërë be familjes Kurti dhe shumë nga ju e dini mirë cfarë do të thotë Be dhe Falje gjaku.

Familja Frroku i ka dalë borxhit me moral familjes Kurti. Këtë informacion që ka sjellë Belgjika dhe që është future në relacionin e prokurorisë ta verifikojë mirë. Nëse doni ta provoni unë kam dhe pamjet filmike dhe firmat e këtyre 24 burrave, që kanë firmosur që ne i dalim borxh kësaj familjeje. Edhe atëherë edhe sot unë nuk i jam shmangur drejtësisë, por për 16 vjet autoritetet belge nuk kanë gjetur asnjë provë për të më fajësuar. Avokatja ime e ka provuar tek autoritetet belge.