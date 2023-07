OSHEE: Rikthehet energjia në disa prej zonave ku kishte defekte

Pavarësisht motit të pafavorshëm, në kushtet e temperaturave deri në minus 15 gradë celcius në disa zona të vendit, strukturat e shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ka vijiuar punën maksimalisht për t’iu përgjigjur nevojave emergjente për furnizim me energji aty ku janë konstatuar probleme.

Kompania OSHEE ka nje impenjim maksimal si me personelin dhe makinerite ashtu dhe me bashkepunimin si me Kompanine OST ne nderhyrjet ne Rajonin Korçe ashtu dhe me Emergjencat Civile.

Megjithë punën e bërë nga Kompania OSHEE, me bazë materiale emergjence, me grupe pune, brigade avarie, etj, është rikthyer energjia elektrike në disa zona të cilat kanë qenë në gjendje avarie (fshatra të Qarkut Korçë, Dibër, Kukës ,Berat dhe Elbasan), megjithatë situata paraqitet e rënduar në disa zona të thella malore.

Aktualisht nuk kanë energji elektrike zonat si më poshtë: